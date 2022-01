Est-il vrai que "seuls 5% des faits dénoncés donnent lieu à des condamnations en France" ?

C'est en s'inscrivant dans les pas de Nicolas Sarkozy qu'elle a parlé justice et sécurité. Dans cette interview publiée par La Provence le 5 janvier - entretien où elle a dit vouloir "ressortir le Kärcher de la cave" -, la candidate à la présidentielle a aussi évoqué la question des condamnations en France, insuffisantes selon elle. L'élue Les Républicains a ainsi avancé deux chiffres : "70% des procédures" seraient classées sans suite et "seuls 5% des faits dénoncés" donneraient lieu à des condamnations en France. Qu'en est-il réellement.

En ce qui concerne les procédures classées sans suite, c'est plutôt vrai. La très grande majorité des affaires aboutissent effectivement à un classement sans suite. Si l'on se penche sur les chiffres du ministère de la Justice portant sur l'année 2018, dernières données complètes, environ 4,6 millions d'affaires ont été reçues par les différents parquets. Or, parmi elles, un peu plus de 2,8 millions ont concerné des faits considérés comme non susceptibles de poursuites, soit 61% des affaires. Et parmi les affaires initialement reconnues comme susceptibles de poursuites, 12,3% ont finalement abouti à un classement sans suite.

Ce qui correspond donc bel et bien à environ 65% de l'ensemble des procédures reçues en 2018. Dans huit cas sur dix, ce classement sans suite est décidé pour défaut d'élucidation, tandis que dans 19% des cas, les charges ont été jugées insuffisantes.