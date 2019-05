Et si Bercy était délocalisé en partie loin de Paris

Le gouvernement projette de déménager des pans entiers du ministère de l’Économie et des Finances très loin de Paris. Trois mille agents pourraient être répartis sur le territoire, par exemple en Bretagne ou dans la Creuse. Qu'en est-il de la faisabilité de ce projet gouvernemental ? Les éléments de réponse avec notre journaliste Alison Tassin.



