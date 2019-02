"Et si je venais vous voir ?" : Hollande veut parler d’Europe avec les lycéens français

Défendre le rêve européen. Et en profiter pour tisser des liens avec les électeurs de demain. Dans une vidéo publiée sur son compte Twitter, François Hollande a proposé dimanche aux lycéens de l'Hexagone de l'inviter pour aborder en long et en large le sujet de l'Europe. "Chers lycéens, et si je venais vous voir ? L'idée m'est apparue nécessaire, quand je constate combien l'Europe est inconnue ou est incomprise", explique l'ancien président avant d'ajouter : "J'ai été votre président pendant cinq ans, cela fait deux ans que je ne le suis plus, et je me suis posé cette simple question: comment être utile, comment faire partager mon expérience et répondre à toutes vos questions sur cet enjeu décisif finalement : quelle Europe voulons nous, et est-il possible encore de la garder telle qu'elle est ?".





Interrogé par Midi-Libre, François Hollande a étayé son propos, précisant qu'il souhaitait "montrer d'abord ce que l'Europe a réussi" puis "ce qu'il lui reste à faire notamment dans des domaines qui intéressent beaucoup les jeunes comme celui du climat, de l’énergie, des industries nouvelles". Enfin, l'ancien chef de l'Etat prévoit également d'expliquer aux lycéens "combien notre Europe est menacée de l'intérieur par le retour des nationalismes" et de l'extérieur avec les "Etats-Unis qui, avec Donald Trump, sont réticents à toute perspective d'une Europe forte" ou avec "la Russie qui, elle-même soutient les populismes".