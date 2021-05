État d'urgence, pass sanitaire : le Sénat vote un texte modifié

Dans la nuit de mardi à mercredi, le Sénat a adopté en première lecture le projet de loi de sortie progressive de l'état d'urgence, à 221 voix pour et 102 contre. La grande majorité des sénateurs LR et centristes, de même que les groupes RDPI à majorité En Marche et Indépendants, ont voté en faveur du projet de loi. Les groupes PS et CRCE à majorité communiste s’y sont opposés. Les écologistes se sont abstenus.