Etat d'urgence sanitaire : que contiennent les 25 premières ordonnances signées par le gouvernement ?

Les textes prévoient, dans certains secteurs d'activité, une modification des dates de congés payés et des dérogations à la durée maximale de travail et au repos hebdomadaire et dominical, "pour permettre l'organisation d'une véritable économie de guerre dans les secteurs vitaux et sous conditions", a justifié Edouard Philippe. Concrètement, "les entreprises pourront déroger temporairement et avec des compensations ultérieures aux durées maximales du travail et aux règles de repos hebdomadaire et dominicale", a-t-il poursuivi.