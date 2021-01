État d'urgence sanitaire : le Sénat donne son feu vert pour une prolongation, raccourcie d'un mois

Le projet de loi, adopté en première lecture par 235 voix pour, 39 voix contre et 70 abstentions, prorogera une nouvelle fois ce régime d'exception dont l'application doit prendre fin le 16 février.

Les sénateurs LR et centristes se sont très largement prononcés en faveur de la prorogation, comme les groupes RDPI à majorité LREM, RDSE à majorité radicale et Indépendants. Le PS s'est abstenu et le groupe CRCE à majorité communiste et écologiste ont voté contre.

"Ne pas voter cette prolongation reviendrait à poignarder l'exécutif dans le dos en plein milieu de la bataille", a affirmé le président du groupe Indépendants, Claude Malhuret.