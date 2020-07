Dates, zone géographique... quelles consignes pour les vacances des ministres ?

Le dernier Conseil des ministres avant les vacances aura lieu le mercredi 29 juillet, a indiqué l'Elysée à LCI ce mercredi. Il reste donc aux ministres deux semaines de travail avant de pouvoir prendre un peu de repos, et s'éloigner de leurs ministères. Mais cela ne se fera pas sans le respect de quelques consignes, rappelées dans un courrier du secrétariat général du gouvernement, daté du 13 juillet et adressé aux membres du gouvernement.

Selon Le Parisien qui a pu consulter ce courrier, il précise que "le président de la République et le Premier ministre doivent disposer" de plusieurs informations "à l’approche des congés d’été". Aussi, comme chaque année, les ministres et secrétaires d’Etat – qui doivent être nommés ces prochains jours – doivent renseigner leurs dates de congés, l’adresse où ils se rendent et "les coordonnées téléphoniques et électroniques leur permettant de rester joignables en cas de nécessité". Matignon et l’Elysée attendent également que leur soient fournies les coordonnées des personnes chargées de la permanence au sein de leurs ministères.