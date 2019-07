Être maire, c'est pas si facile

Les maires sont les élus préférés des Français. Pourtant, ils jettent l'éponge les uns après les autres. Preuve en est, 49% d'entre eux n'envisagent pas de se représenter en 2020. Présenté ce 17 juillet 2019, le projet de loi Engagement et Proximité vise à les remotiver, avec des indemnités en hausse et des formations. Mais tout cela suffira-t-il ?



