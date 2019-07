Être maire, un engagement politique à plein temps

L'engagement politique au niveau local est une énorme responsabilité. A Saint-Paul, en Corrèze, madame le maire prend son rôle au sérieux malgré le fait que ce ne soit pas toujours facile. Stéphanie Vallée-Prévôté, élue en 2008 et également mère de deux enfants, a dû faire des sacrifices. A l'approche des municipales, elle hésite encore à se représenter.



