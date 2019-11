Précarité étudiante : un numéro d’appel mis en place avant la fin d’année, annonce Frédérique Vidal

Chaque année, ce sont "un peu plus de 15 millions d’euros d’aides d’urgence qui ne sont pas consommées". Ce sont en tout cas les données de la ministre de l’Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, qui a annoncé ce mardi 19 novembre sur RTL la création d’un numéro d’appel pour les étudiants précaires.

Car, alors que ce sont 5,7 milliards d’euros qui sont consacrés aux aides étudiantes chaque année, "5% des étudiants sont en situation de précarité", selon l’Observatoire de la vie étudiante (OVE), cité par la ministre. Alors qu'elle exclu de revaloriser les bourses comme le demandent les syndicats, elle défend "être dans le pragmatisme et l’efficacité". Et ce en faisant en sorte que toutes les "aides d’urgence" existantes soient utilisées. Et ce notamment avec un numéro d’appel mis en place "avant la fin de l’année", pour prendre rendez-vous avec une assistante sociale.