Europe Écologie-Les Verts : premier chez les jeunes

Le taux de participation très élevé de 50,1% est l'une des surprises du scrutin européen. Parmi les départements où l'on a le plus voté, le Lot avec 59%, le Gers et la Dordogne avec 58%. L'excellent score d'Europe Écologie-Les Verts de Yannick Jadot, 13,5%, n'était pas prévu non plus. Les écologistes arrivent en troisième position. C'est le premier parti de France chez les jeunes de 18 à 25 ans.





