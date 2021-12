Présidence française de l'Union européenne : comment ça marche ?

Emmanuel Macron présente ce jeudi ses priorités pour la présidence française de l'Union européenne, qui débutera le 1er janvier et durera six mois, succédant à la Slovénie. Cette fonction, que la France n'avait pas occupé depuis 13 ans, permet d'exercer une influence certaine sur les orientations de l'Union, même si le périmètre en est très encadré. La présidence de Nicolas Sarkozy durant le second semestre de 2008, s'était exercée dans un organigramme différent, profondément modifié depuis par l'entrée en vigueur du Traité de Lisbonne l'année suivante.

Ce n'est pas seulement le président français qui devient celui du Conseil de l'Union européenne, mais l'ensemble de son gouvernement qui prend symboliquement la tête de celui de l'Europe. Ainsi, chaque ministre français présidera les réunions de ses homologues européens dans son domaine de compétence. À l'exception notable de la Diplomatie et de la Défense : c'est Josep Borrell, le haut représentant de l'Union européenne pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité, qui garde la main sur ces deux domaines particuliers - un poste auquel l'Espagnol a été nommé en 2019 par la Commission, pour un mandat de cinq ans.

La fonction de pilotage de la présidence tournante a également été limitée par la création d'un poste de président du Conseil européen, depuis 2009, occupé actuellement par le libéral belge Charles Michel- et dont le mandat court jusqu'à la fin de la présidence française. C'est notamment lui qui préside les sommets des chefs d'État et de gouvernement, convoqués plusieurs fois par an. Autre limite au pouvoir du pays à qui échoit la présidence tournante, les prérogatives de la Commission européenne, dont le lancement des projets de loi n'est pas la moindre.

Le fonctionnement de la présidence tournante suppose désormais une étroite coopération entre trois pays qui vont se succéder sur 18 mois, pour faciliter la transition et garantir la continuité des orientations européennes sur au moins dix-huit mois, et non six. Le "trio" de la France comprend ainsi la République Tchèque et la Suède, qui assumeront après elle la présidence tournante.