Europe : les frontières au coeur du débat

L'agence Frontex a pour rôle de surveiller et de protéger les frontières extérieures de l'espace européen. Pour cela, elle mobilise au moins 1 200 hommes. Dans son projet présenté ce jeudi 9 mai, La République En Marche veut porter ces effectifs à 10 000. Qu'en pensent ses principaux concurrents ?



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 09/05/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 9 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.