Europe : un deal entre Merkel et Macron ?

Les Etats membres ont réussi à trouver un accord après trois jours de négociations intensives sur les postes clés de l'Union européenne. Ursula von der Leyen a été nommée à la tête de l'Europe tandis que Christine Lagarde, elle, sera aux commandes de la BCE. Une première dans l'histoire et une victoire pour Emmanuel Macron qui a beaucoup insisté sur la parité hommes-femmes concernant les Top Jobs. Quelles significations politiques se cachent derrière ces nominations ? Y a-t-il eu un deal entre Emmanuel Macron et Angela Merkel ?



