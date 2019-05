"J'ai été radié des listes électorales sans le savoir" : ces électeurs qui n'ont pas pu voter pour les Européennes

Des dizaines d'autres témoignages que nous avons reçus sur notre adresse de contact alaloupe@tf1.fr se font eux aussi l'écho de ce dysfonctionnement. Un couple habitant à Chaville (Hauts-de-Seine) a été surpris de se voir refuser le droit de mettre un bulletin dans l'urne. "Les personnes bénévoles dans le bureau de vote nous ont expliqué qu'ils ne nous trouvaient pas sur les listes. Elles étaient démunies", indique Pierre auprès de LCI. Pourtant lui et sa compagne sont installés depuis 2016 dans la commune de Chaville et dès leur arrivée, ils s’étaient déclarés auprès de leur mairie. C’est donc dans ce bureau de vote qu’ils avaient pu s'exprimer, il y a à peine deux ans, lors de la présidentielle.





Un cas de figure similaire à celui de Yohann. Vivant à Coye-la-Forêt (Oise), il n'en est pas à sa première infortune : déjà radié par erreur en 2015, il nous dit avoir pu ensuite se rendre aux urnes normalement. Ne recevant pas de carte d'électeur pour les Européennes, il a rapidement contacté son maire, qui lui a assuré qu'il n'y aurait aucun problème. Pourtant ce matin, surprise, il n’est plus inscrit. De quoi le démoraliser pour de bon : "Je ne voterai plus puisque l'Etat ne veut plus de ma voix. J'en ai assez de me démener pour avoir accès à mes droits."