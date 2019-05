Européennes 2019 : le RN obtient autour des 50% des voix dans les petites communes

Durant les élections européennes 2019, Jordan Bardella a obtenu plus de 23% des voix, ce qui le place en tête devant Nathalie Loiseau. Le suffrage exprimé pour le Rassemblement national va au-delà de ce chiffre dès qu'on se tourne vers les petites communes et les petites villes. Dans le Pas-de-Calais par exemple, le RN sort vainqueur avec 50% des voix à Auchel, 47% à Bruay-la-Buissière et 31% à Béthune.



