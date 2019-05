Européennes 2019 : le succès des Verts inspire beaucoup d'espoir aux habitants de Bretagne

Pour les écologistes, les Européennes sont un succès. Ils ont créé la surprise en arrivant troisième après le RN et LREM. En Bretagne, les Verts sont arrivés en troisième position avec 16% des voix, soit près de trois points de plus qu'au niveau national. Un résultat qui inspire beaucoup d'espoir aux habitants de la région.



