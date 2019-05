Européennes 2019 : un scrutin aux enjeux multiples

Le scrutin du 26 mai 2019 est un vote important. A un point qu'Emmanuel Macron s'est investi directement et personnellement dans la campagne du parti LaREM. Marine Le Pen, elle aussi, veut la première place. Une manière pour elle d'essuyer sa contre-performance de 2017. Enfin, la troisième marche du podium se joue entre les Insoumis et les Républicains. Une place importante qui déterminera les couleurs des élections de 2022.



