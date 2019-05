Succès des Verts, débâcle de la droite, participation en hausse... Les surprises des européennes

Les élections européennes 2019 ont créé plusieurs surprises. Premièrement, le succès des Verts. L'Europe Écologie Les Verts arrive en troisième place. Les jeunes y sont pour quelque chose car ces derniers ont fait de ce parti le favori des 18-24 ans. Ensuite, la droite qui s'effondre avec le score le plus bas de son histoire, 8,5%. On compte également dans la liste, l'effondrement de la France insoumise.



