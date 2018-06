Européennes : Dupont-Aignan indiquera dimanche s’il fait liste commune avec Le Pen

En quête d'alliances, la dirigeante frontiste veut s'imposer comme le "contre-pouvoir Macron", au souvenir des précédentes élections présidentielles, et estime que le FN et DLF sont devenus "des acteurs incontournables d'une recomposition autour du véritable clivage mondialistes/nationaux" : "Emmanuel Macron a déjà clairement annoncé ses intentions d'amplifier la submersion migratoire, la fédéralisation de l'Union européenne, d'assujettir la France un peu plus à la Commission de Bruxelles, à ses technocrates non élus et ses directives supranationales qui font tant souffrir nos compatriotes", estime-t-elle.