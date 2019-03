Européennes : un étranger peut-il être candidat sur la liste d'un parti français ?

Emmanuel Macron aurait aimé aller plus loin. Le président faisait partie des défenseurs de la création de listes transnationales, autrement dit des listes comprenant un candidat de chaque Etat membre. Lors du scrutin, les électeurs auraient alors glissé deux bulletins dans l'urne : un pour la liste nationale, l'autre pour la liste panaeuropéenne. Les candidats de cette deuxième liste ayant obtenu le plus de vote auraient alors occupé 27 des 73 sièges laissés vacants - pour le moment - par les députés britanniques suite au Brexit. Les autres 46 sièges étant "distribués" aux différents Etats membres. En France, Benoit Hamon défendait cette même ligne pour tenter de porter des débats à l'échelle européenne et non seulement - comme c'est souvent le cas aujourd'hui - à des préoccupations nationales.





Les nombreux eurosceptiques du Parlement ont cependant balayé cette idée en février 2018- dont les députés britanniques alors encore en poste. Seule victoire pour la France : avoir gagné 5 des sièges laissés par les Britanniques. La représentation française est ainsi passé de 74 à 79 députés.