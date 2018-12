"Non aux magouilles" : pourquoi Jadot ne veut pas de Royal pour les européennes

"Je ne veux pas que mes enfants me disent que j’ai préféré négocier des postes avec le PS que mobiliser pour la planète et l’Europe", explique l’euro-député. Déçu par l’absence des dirigeants français à la COP 24, qui s’est conclue sur un "bilan désastreux", hors de question pour Yannick Jadot de trahir "l’impératif moral et politique de sauver le climat et le vivant" en étant le "conseiller matrimonial du PS", déchiré entre différents courants.





Par ailleurs, l’élu semble peu convaincu par l’action de Ségolène Royal, qui, alors ministre de l’Environnement avait approuvé le diesel, défendu Notre-Dame-des-Landes, renoncé à l’éco-taxe ou encore fait fermer Fessenheim. Jadot se méfie des "positionnements tactiques" et veut avancer : "nous n’avons plus de temps à perdre".