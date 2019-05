Européennes : la campagne électorale pour le 26 mai a repris

Tous les leaders politiques étaient aux côtés d'Emmanuel Macron dans la matinée du 14 mai 2019, aux Invalides, pour rendre hommage aux deux soldats membres du Commando Hubert tués au Burkina Faso. Une cérémonie qui a créé un petit moment de trêve dans le monde politique. Mais à présent, la campagne pour les élections européennes a bel et bien repris. A Martigues, dans les Bouches-du-Rhône par exemple, des militants de trois partis différents se trouvent sur le même marché. Sur place, ils incitent les gens à voter pour leurs candidats le 26 mai 2019.



