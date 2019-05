Européennes : la campagne officielle commence ce lundi, qu'est-ce que ça change ?

Le CSA a imposé trois calendriers pour diffuser les clips de campagnes et les prises de paroles des listes pour les Européennes chaque jour. L'ordre de diffusion des listes a été déterminé par tirage au sort. Les diffusions démarreront mardi 14 mai. Chaque liste aura droit à trois jours, où sera diffusée une des trois catégories d'émission citées plus haut. Le CSA a ressemblé en trois tableaux les différentes diffusions prévues chaque jour jusqu'à la fin de la campagne médiatique.





Le 15 mai, les têtes de listes débattront pour la première fois tous ensemble. A 21 heures, le Parlement organisera un débat entre candidats à Bruxelles. Il se tiendra au sein de l'hémicycle et sera organisé et diffusé dans toute l'Europe par l'Eurovision. De nombreux débats télévisés mettront ensuite en scène un certain nombre de candidats, sans qu'il soit possible de faire venir les 34 têtes de liste sur un plateau. Chacun de ces débats sera comptabilisé comme du temps d'antenne pour les candidats présents.





Si le panorama médiatique va donc être plus axé sur les Européennes, la grande différence se joue sur le terrain. A partir de ce lundi, les meetings seront donc désormais à prendre en compte dans les dépenses électorales officielles, à la différence des précédents, organisés à la charge de chaque liste. L’affichage électoral sur des panneaux urbains et l’envoi de tracts aux électeurs par la commission de propagande sont également autorisés. Là, pas de limite de quantité, cela dépend du budget de chaque liste. Puis le 24 mai à minuit, la campagne audiovisuelle s'achèvera, un jour avant la fin de la campagne officielle, le 25. Il sera alors interdit de distribuer et de diffuser des documents électoraux.