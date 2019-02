Européennes : Laurent Wauquiez lance son "tour de France" dans les territoires "abandonnés"

La droite veut reprendre pied dans les "territoires oubliés". Le président des Républicains Laurent Wauquiez lançait son "tour de France" vendredi à Belfort en présence de ses trois têtes de liste pour les élections européennes, François-Xavier Bellamy, Agnès Evren et Arnaud Danjean, dans un contexte difficile où son mouvement plafonne à 13% des intentions de vote.





Un territoire choisi parce qu'il a été "abandonné par le gouvernement", a expliqué le patron de la droite dans une interview à L'Est républicain, un territoire qui "a besoin d'attention et de soutien". Loin des polémiques naissantes sur les prises de position sociétales de François-Xavier Bellamy, le choix a été fait d'attaquer sur le thème de l'emploi et de l'industrie. En ligne de mire : le rachat du groupe Alstom par General Electric, dont les conséquences sur l'emploi sont imputées à Emmanuel Macron. "Il porte une très lourde responsabilité dans ce qui se passe aujourd'hui", a jugé Laurent Wauquiez, accusant le chef de l'Etat de "naïveté", et de ne pas se placer "dans une logique de défendre nos entreprises européennes".