Européennes : le chef d'Etat peut-il s'afficher seul sur une affiche électorale ?

En marge des Européennes, Emmanuel Macron s'est invité dans une affiche de LaREM. Si l'on se réfère au code électoral, cela n'enfreint rien. De plus, cette dernière a respecté la seule règle en vigueur, celle de ne pas utiliser le bleu-blanc-rouge. D'ailleurs, il n'est pas le premier président à s'afficher seul sur une affiche de son parti. Nicolas Sarkozy en a fait de même en 2009. Du côté des gilets jaunes, une infox circule selon laquelle les policiers ont reçu l'ordre de donner le plus de gardes à vue possible le samedi 25 mai pour les empêcher de voter le lendemain. Le service de communication de la police a évidemment démenti cette fausse information. Et enfin, une vieille photo de Guillaume Pradoura "déguisé" pourrait lui coûter sa place au sein du RN.



Ce samedi 18 mai 2019, Christopher Quarez dans la chronique "Info/Infox", nous parle des questions qui se posent autour d'une affiche électorale. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 18/05/2019 présentée par Christophe Moulin sur LCI.