Européennes : le portrait de Nicolas Dupont-Aignan

La campagne pour les élections européennes entre dans ses deux dernières semaines. Pour l'occasion, nous vous faisons découvrir le portrait d'une des têtes de liste, Nicolas Dupont-Aignan. Ce représentant de Debout la France est une figure politique bien connue du grand public. Avec trois Européennes au compteur, cet homme âgé de 58 ans connaît parfaitement comment agir dans une course politique. Découvrez son interview au micro de notre équipe au parc Caillebotte, à Yerres dans l'Essonne.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 11/05/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.