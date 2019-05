Européennes : LFI, loin dans les sondages ?

La campagne de LFI pour les élections européennes ne se passe pas aussi bien que prévu. Le parti se retrouve en quatrième position dans les sondages, et pourrait même être doublé par les écologistes. Un coup dur pour Jean-Luc Mélenchon et ses troupes qui voient leur score divisé par deux depuis 2017. En plus, avec le Rassemblement national qui vise également l'électorat populaire, la concurrence s'annonce rude. Les provocations entre les leaders des deux partis s'enchaînent depuis des jours. Jusqu'où va cette bataille politique ?



