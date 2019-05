Européennes : Macron à l'offensive

Les Européennes approchent à grand pas. Et plus elles arrivent, plus Emmanuel Macron s'implique. Dans une interview qu'il a accordé à la presse régionale lundi, il a notamment défendu sa prise de position dans ces élections. Accusé par la classe politique d'être un président militant pour une liste et non un président rassembleur, le chef de l'État a expliqué que son agissement était normal. Il n'est pas chef de parti, mais il est obligé de s'exprimer sur un sujet fondamental pour l'avenir de l'Europe et de l'Hexagone.



Ce mardi 21 mai 2019, Geoffroy Lejeune, dans sa chronique "La politique", nous parle de l'offensive d'Emmanuel Macron à quelques jours des élections européennes. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 21/05/2019 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.