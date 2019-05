Européennes : Macron mal parti ?

Si les élections européennes avaient lieu ce dimanche 12 mai, la République en Marche et le Rassemblement national arriveraient tous les deux à égalité avec 21,5% des voix. C'est ce qu'a révélé le sondage réalisé par Harris Interactive et l'agence Epoka. D'autres études montrent que le parti de Marine Le Pen progresse et qu'il arrive souvent devant LREM. C'est notamment le cas des sondages de l'Ipsos et de l'Ifop.



