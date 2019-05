Européennes : Marine Le Pen trouve le comportement d'Emmanuel Macron très grave

Emmanuel Macron a de nouveau attaqué le Rassemblement national et son bilan catastrophique le 17 mai 2019. Des déclarations qui ont suscité la colère dans les rangs du Rassemblement national. La présidente du parti a estimé que le comportement du président de la République est "très grave". La tête de liste du PS aux Européennes, Raphaël Glucksmann, de son côté, estime qu'Emmanuel Macron veut rejouer un deuxième tour de l'élection présidentielle.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 18/05/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 18 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.