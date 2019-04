Européennes : polémique autour d'une BD écrite par la tête de liste LaREM Nathalie Loiseau

Un peu plus loin, la planche écrite pour parler de la diversité a beaucoup fait réagir. "Deux garçons qui se marient, en Pologne, même pas en rêve", lance le personnage d'un enfant polonais. Sur l'image, un couple d'hommes, sourire aux lèvres et costumes de cérémonie, est barré d'une croix rouge. Une autre élève affirme que "chaque pays doit pouvoir faire comme il veut". Et le professeur conclue : "Nous avons des différences, c’est sûr, et il faut se respecter. D'ailleurs voici la devise de l’Europe : unis dans la diversité." Plusieurs tweets de politiques ou d'associations ont dénoncé ce qu'ils considèrent comme "une banalisation de l'homophobie", ce dont l'ancienne ministre s'est défendue.