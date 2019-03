Européennes : pour "protéger les élections", le patron de Facebook en appelle aux pouvoirs publics

Pour le patron de Facebook, mis en cause, comme Twitter, pour avoir servi de relais à des tentatives de manipulation de l'opinion durant les élections américaines et le référendum sur le Brexit, "les lois sur la publicité politique en ligne concernent en priorité les candidats et les élections, plutôt que les sujets politiques", objets "de tentatives d'interférences". "Certaines lois", juge-t-il aussi, "ne s'appliquent que pendant les élections alors que les campagnes d'influence sont continues".





"La législation devrait refléter la réalité des menaces actuelles et définir des standards pour l'ensemble de l'industrie", conclue-t-il, appelant les gouvernements à "utiliser leur pouvoir pour prévenir les ingérences". "Nous pouvons bannir les acteurs malveillants, mais seuls les gouvernements peuvent créer des sanctions qui découragent les interférences." La France a notamment adopté fin 2018 une loi pour lutter contre la diffusion de fausses informations durant les périodes électorales.