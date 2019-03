Européennes : pour remonter la pente des sondages, François-Xavier Bellamy s'inspire de... François Fillon

Un exemple loin d'être pris au hasard, puisque François-Xavier Bellamy faisait partie de cette frange libérale et conservatrice des Républicains qui avait adhéré au discours de François Fillon. Lequel, éternel 3e pendant la campagne, avait coiffé au poteau Nicolas Sarkozy et Alain Juppé, avant de l'emporter largement, le 27 novembre 2016, avec 66% des voix. Et de couler, quelques mois plus tard et malgré son statut de favori à la présidentielle, dans la suite des soupçons d'emplois fictifs frappant son épouse Pénélope Fillon.





Avec des sondages qui le donnent au mieux à 12% des voix le 26 mai (ce qui le placerait en-deçà du score réalisé par la liste de Nicolas Sarkozy en 1999), François-Xavier Bellamy ne crache toutefois pas sur le spectaculaire exemple du Sarthois. Le Versaillais, connu pour son opposition au mariage pour tous et à la PMA, fait même un vœu pieu en pensant à la remontée des Républicains dans les sondages, jusqu'au scrutin du 26 mai : "Ce sera la grande histoire de cette élection qui commence".