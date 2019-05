Européennes : progressistes VS populistes ?

LCI organise ce lundi, à 20h45, une "Grande confrontation" entre Eric Zemmour et Daniel Cohn-Bendit. L'enjeu de ce duel inédit portera sur la divergence et la fracture qui existent sur la vision de l'Europe. De quelle opposition parle-t-on ? L'Europe est-elle une chance ou une impasse ? Quid du progressisme et du populisme ?



Ce lundi 13 mai 2019, Geoffroy Lejeune, dans sa chronique "La politique", parle de la "Grande confrontation" entre Eric Zemmour et Daniel Cohn-Bendit. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 13/05/2019 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.