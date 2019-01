Européennes : Ségolène Royal jette l'éponge

Finalement, ce sera non. Ségolène Royal, invitée ce vendredi 11 janvier de la matinale de France Inter, a annoncé qu'elle ne se présenterait pas à la tête d'une liste de gauche élargie, aux prochaines élections européennes. Et décline ainsi la proposition qui lui était faite par ses soutiens de rassembler derrière elle démocrates et écolos.





"Les choses sont assez simples", a-t-elle déclaré. "J'avais posé comme condition pour répondre à l'aimable pression de mes amis de pouvoir structurer et créer une convergence et un rassemblement des écologistes, de la gauche, des démocrates, de la société civile également... Et ces conditions ne sont pas remplies puisqu'un certain nombre de partenaires ont refusé et par conséquent je reprends ma liberté de ne pas être candidate."