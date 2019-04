Européennes : Twitter bloque une campagne du gouvernement... à cause de la loi "anti-fake news"

La loi "relative à la manipulation de l'information", promulguée le 22 décembre dernier, impose notamment aux principales plateformes numériques, comme Google, Facebook ou Twitter, de fournir les informations sur les publicités politiques qu'elles diffusent contre rémunération sur leur site, afin d'éviter des manipulations et ingérences électorales. Or, si Google et Facebook ont pris des dispositions en ce sens, "Twitter ne sait pas faire ça aujourd'hui, et a donc décidé d'avoir une politique complètement jusqu'au-boutiste qui est de couper toute campagne dite de nature politique", a expliqué le SIG.