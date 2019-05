Européennes : voulu par Anne Hidalgo, le vote dès 16 ans ne sera pas testé à Paris

"Il n'est plus possible d'organiser cette expérimentation pour des raisons de temps et d'organisation", a ajouté Jean-Michel Bloche, regrettant une "occasion manquée". Pour l'élu, "cette non réponse vise tout simplement à ce que le ministre ne soit pas amené à prendre position dans un sens ou dans un autre" sur l'abaissement de l'âge pour le droit de vote. "C'est dommage (...), cette expérimentation aurait pu permettre de motiver (les jeunes), de les faire s'intéresser à un débat électoral", a déploré Patrick Bloche. Interrogé par l'AFP, le ministère de l'Education indique que "la réponse de Jean-Michel Blanquer à Mme Hidalgo est en cours", en précisant qu'elle a "nécessité une expertise juridique".





Début avril, Anne Hidalgo avait soutenu dans le journal Le Monde cette expérimentation, une idée proposée selon elle par "un collectif de Sciences Po" Saint-Germain-en-Laye. "Favorable au vote dès 16 ans", elle avait ainsi défendu l'expérimentation "dans les conditions du réel" proposant que "les jeunes de 16 à 18 ans scolarisés dans les douze lycées municipaux (votent) dans leurs établissements un peu avant le 26 mai, avec des bulletins et dans des isoloirs comme dans tous les bureaux de vote".