Fin de vie : Macron ne mettra pas le débat sur la table "en fin de quinquennat"

Le sujet est aussi sensible que difficile. En visite à Rome, vendredi 26 novembre, Emmanuel Macron doit notamment ratifier le traité du Quirinal, qui mettra l'accent sur le renforcement de la coopération entre la France et l'Italie. Ce traité englobe d'autres sujets communs, comme la culture et l'éducation, l'engagement commun en Méditerranée et en Afrique ainsi que la coopération dans le domaine de l'espace. Avant la signature, le président de la République sera reçu, dans la matinée, au Vatican par le pape François, pour la deuxième fois de son quinquennat et un mois après son Premier ministre Jean Castex.

Dans l'avion qui l'amenait de Zagreb à Rome, le chef de l'État s'est montré plutôt bavard. Il a expliqué à plusieurs journaux, dont Le Figaro et La Croix, qu'il ne se rendait "pas (au Saint-Siège) pour faire passer un message, mais pour écouter" le souverain pontife. Ensemble, ils devraient évoquer plusieurs sujets sociétaux, dont la crise migratoire, deux jours après le naufrage qui a coûté la vie à 27 personnes dans la Manche. En revanche, ils ne discuteront pas du droit de mourir, Emmanuel Macron considérant qu'il est "de mauvaise méthode de vouloir mettre le sujet de la fin de vie sur la table en fin de quinquennat".