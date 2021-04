Euthanasie : les députés LR accusés d’obstruction avant l’étude d’une proposition de loi à l’Assemblée

"Un quarteron de députés prétend par l'obstruction parlementaire empêcher l'Assemblée de débattre sur un sujet de société majeur", a regretté l'auteur du texte. Ce mardi 6 avril à l'Assemblée nationale, il a donné une conférence de presse en compagnie de représentants de tous les autres groupes pour dénoncer cette obstruction. "Cette obstruction n’a plus pour objectif de repousser un vote, mais d’empêcher un vote. Et que des parlementaires empêchent un vote d’autres parlementaires à l’Assemblée nationale je trouve ça proprement scandaleux", a également réagi Yaël Braun-Pivet, députée LaREM.

Quelque 3000 amendements déposés, dont 2300 de la part de cinq députés Les Républicains. À deux jours de l'examen à l'Assemblée nationale d'une proposition de loi d'Olivier Falorni (Libertés et Territoires) sur le droit à "une fin de vie libre et choisie", les parlementaires LR sont accusés d'obstruction. Ce texte étant déposé dans le cadre d'une niche parlementaire au temps limité qui n'ira pas au-delà de minuit, les parlementaires ne pourront pas passer en revue les milliers d'amendements avant de procéder au vote final.

"Je n’accepte pas qu’on nous rejette le mistigri, qu’on nous explique que si ce texte n’est pas adopté, c’est de la faute des cinq députés LR", poursuit le député de l'Ain. "Si le gouvernement veut faire adopter le texte, il peut en le reprenant à son compte et le déposant dans le cadre de la semaine de la majorité. Il faut arrêter le bal des faux-culs et des hypocrites : le gouvernement et la majorité disent en public qu’ils sont favorables à ce texte, avant de dire l’exact contraire en privé. Ça les arrange bien que le texte ne soit pas discuté, ils pourront dire qu’ils l’ont soutenu et que tout est de la faute des députés LR."

Damien Abad souligne également qu'il existe au sein du groupe LR une "liberté de vote et de conscience", et rappelle qu'à côté des cinq députés qui ont déposé des milliers d'amendements, quinze ont signé une tribune soutenant le texte. Le groupe Les Républicains avaient également été accusé d'obstruction en février dernier, lorsque des parlementaires de son camp avaient multiplié les amendements et poussé le PS à retirer de sa niche parlementaire un texte visant à allonger les délais de recours à l'IVG.