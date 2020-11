Évacuation violente de migrants à Paris : Alexis Corbière demande "la démission du préfet Lallement"

Des violences dénoncées et un responsable tout trouvé. Invité d’Adrien Gindre dans l’Interview Politique ce mardi matin, Alexis Corbière, porte-parole de Jean-Luc Mélenchon et député La France Insoumise de la Seine-Saint-Denis, a dénoncé les brutalités survenues lundi soir, lors d’une évacuation d'un campement de migrants nouvellement installé place de la République à Paris.

"Il y a beaucoup de choses à reprocher à Lallement, notamment dans la crise des Gilets jaunes", poursuit Alexis Corbière, qui réclame la démission du préfet de police de Paris. "Concernant les actions d’hier, je pense qu’il a dit : 'On évacue par tous les moyens'. Ça suffit ! Vous devez la place à un homme ou une femme plus raisonnable, qui utilise la police pour ce qu'elle doit faire."

"Ces gens, qui ont été frappés, matraqués par les forces de l’ordre hier, sont des gens déplacés depuis une semaine. Ces scènes sont extrêmement brutales, violentes et graves, au point que le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin lui-même a été choqué", a-t-il ajouté, faisant référence à un tweet du ministre de l’Intérieur qui a jugé "choquantes" les images de la dispersion du campement place de la République.

"Gérald Darmanin a également des comptes à rendre", embraye Alexis Corbière. "Concernant la loi de sécurité globale, il est obligé de reculer, de considérer qu’heureusement qu’il y a eu des images concernant les faits d’hier. Cette loi n'est même pas passée qu'hier soir, on est obligé de considérer qu’heureusement qu’il y a eu des images parce que des choses ont été vues grâce aux chaînes d'info." Et de faire valoir : "On a le droit de critiquer la police, c’est un service public. Selon moi, Gérald Darmanin est responsable du discours unilatéral des syndicats de police et de ses actions."