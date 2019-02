ÉVÉNEMENT LCI - La Grande explication : dix Français face à Edouard Philippe mercredi

Face-à-face inédit ce mercredi soir sur LCI. A partir de 20h45, le Premier ministre Edouard Philippe répondra sur notre chaîne (Canal 26 de la TNT) aux interrogations et aux préoccupations de dix Français. Deux heures durant, chacun d’entre eux pourra directement interpeller le locataire de Matignon et l’interroger sur les difficultés de son quotidien : pouvoir d’achat, impôts, services publics, de nombreux sujets seront abordés lors de cette soirée événement présentée par David Pujadas, en partenariat avec Le Figaro et RTL.





A l’issue de l'émission, un sondage exclusif Harris Interactive nous livrera le sentiment des Français sur les réponses apportées par le Premier ministre aux attentes de la population.