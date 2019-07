Ex-"DSK boy", franc-tireur de la Macronie... 5 choses à savoir sur Benjamin Griveaux, le candidat LaRem pour les municipales à Paris

Cette forte visibilité médiatique l'exposera également à la critique, au même titre qu'Emmanuel Macron. A l'instar du chef de l'Etat, Benjamin Griveaux entretient un certain goût pour la formule sujette à polémique. En octobre 2018, il suscite de vives réactions en qualifiant les principaux responsables de l'opposition de "faussaires de la politique", qui "veulent revenir au monde d'avant". Quelques jours plus tard, il fustige les propos de Laurent Wauquiez sur les taxes en l'accusant d'être "le candidat de la France qui fume des clopes et roule au diesel". Des propos jugés "arrogants" et "méprisants" par les intéressés, mais aussi vivement critiqués par le patron du Modem et principal allié de Macron, François Bayrou.





Engagé dans la campagne des municipales à Paris, Benjamin Griveaux se montre peut-être plus prudent à l'égard de ses adversaires, même s'il a également tenu des propos virulents à l'égard de la maire socialiste. "Le principal défaut d'Anne Hidalgo, c'est sa gestion clanique et très politique de la ville", a-t-il notamment déclaré. "Elle est la maire de la moitié des Parisiens, celle qui a voté pour elle."