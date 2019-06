Exclue de LaREM pour ses propos sur la PMA, la députée Agnès Thill réclame plus de 10.000 euros au groupe parlementaire

La commission des conflits d'En Marche a officialisé mercredi l'exclusion d'Agnès Thill, invoquant des "propos polémiques sur les réseaux sociaux et par voie de presse" au sujet de la réforme à venir de la PMA, "préjudiciables à la cohésion du mouvement". "La fréquence et le caractère pernicieux des propos d'Agnès Thill génèrent et nourrissent une agressivité qui porte atteinte à la sérénité du débat" et ces propos "apparaissent comme blessant à l'encontre de certaines catégories de personnes, notamment les familles monoparentales et homoparentales", a argumenté le mouvement fondé par Emmanuel Macron.





"Si tu diffères de moi frère, loin de me léser tu m'enrichis", a tweeté la députée, citant Saint-Exupéry pour défendre le pluralisme des opinions. Elle ne croyait peut-être pas si bien dire.