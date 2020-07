EXCLUSIF - Bachelot, Castex, Dupond-Moretti... qui inspire le plus confiance aux Français ?

REMANIEMENT - Selon notre enquête Harris Interactive - LCI, 46% des Français font confiance à Éric Dupond-Moretti, nommé lundi soir Garde des Sceaux, ministre de la Justice. Le chiffre est beaucoup plus élevé pour Roselyne Bachelot (59%) tout juste nommée à la Culture.

Que pensent les Français de l'arrivée d'Éric Dupond-Moretti, Roselyne Bachelot, Barbaro Pompili, Gérald Darmanin ou de Jean Castex lui même au gouvernement ? Les avis sont partagés. Et les résultats divergent. elon une enquête, réalisée par Harris Interactive pour LCI, sur le regard des Français sur le remaniement ministériel du 6 juillet 2020, 46% de la population déclare faire confiance à Eric Dupond-Moretti, l'avocat pénaliste devenu Garde des Sceaux, afin qu'il conduise des réformes allant dans le bon sens au cours des prochains mois. Dans le détail, la star du barreau est particulièrement soutenue au centre et à droite de l'échiquier politique. 61% des électeurs d'Emmanuel Macron et de François Fillon au premier tour de l'élection présidentielle 2017 déclarent faire confiance à Éric Dupond-Moretti. Personnage réputé pour son franc-parler, "Acquittator" divise également la gauche. Près d'un électeur sur deux de Jean-Luc Mélenchon en 2017 (46%) et de Benoit Hamon (45%) lui font confiance. Particulièrement critiqué par le Rassemblement national dès sa nomination, Éric Dupond-Moretti bénéficie de la confiance de plus d'un tiers des électeurs de Marine Le Pen (36%).

Un "grand orateur" qui "n'incarne pas l'esprit français"

Selon notre enquête Harris Interactive - LCI, les mots "avocat" et "grand orateur" reviennent souvent à l'esprit des Français lorsqu'ils pensent au nouveau ministre de la Justice, ainsi qu'une "réputation" acquise "en défendant des accusés sur des dossiers médiatiques". Éric Dupond-Moretti est également qualifié de "people", "mégalo", "égoïste" et "expert". Certains Français notent aussi qu'il fait "beaucoup de bruit" pour "pas beaucoup d'effets", et qu'il "n'incarne pas vraiment la modestie, ni l'esprit français".

Bachelot, 13 points devant Dupond-Moretti

Éric Dupond-Moretti n'est pas le ministre pour lequel les Français ont le plus confiance au sein du nouveau gouvernement. Ainsi, l'ancienne ministre sous Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy, et désormais chargée de la Culture, Roselyne Bachelot, recueille la confiance de près de 6 Français sur 10 (59%). Celle qui souhaite être "la ministre des artistes" est particulièrement populaire chez les électeurs de François Fillon (73% lui font confiance) et Emmanuel Macron (72%), mais aussi ceux de Benoit Hamon (61%) et Marine Le Pen (53%).

La confiance des Français dans le nouveau gouvernement Castex montre des différences entre les ministres. − LCI

1 Français sur 2 fait confiance à Jean Castex

Le Premier ministre Jean Castex obtient lui la confiance de 49% des interrogés, dont 74% des électeurs du président de la République, et 65% de François Fillon, ex-candidat des Républicains, l'ancienne famille politique du chef du gouvernement. Barbara Pompili, la nouvelle ministre de la Transition écologique et numéro 2 du gouvernement, recueille le même score de confiance (49%), dont 69% chez les électeurs d'Emmanuel Macron. Enfin, 41% des Français déclarent faire confiance au nouveau ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, plus populaire chez les électeurs du chef de l'État (65%) et de François Fillon (53%) que chez ceux de Benoit Hamon (38%), Jean-Luc Mélenchon (29%) ou Marine Le Pen (24%).

Enquête réalisée en ligne le 7 juillet 2020, au lendemain de l'annonce du nouveau gouvernement, sur un échantillon de 938 personnes représentatif de la population française, âgée de 18 ans et plus. La méthode des quotas a été appliquée.

Idèr Nabili