Exclusif : dans les coulisses des négociations du plan de relance européen avec Emmanuel Macron

En jeu, 750 milliards d'euros. C'est la principale conséquence de l'épidémie de Covid-19. Alors que la crise sanitaire est toujours présente avec la crainte d'une deuxième vague aux quatre coins du monde, l'Europe doit faire face à une crise économique sans précédent. Seulement, deux camps s'opposent concernant ce plan historique. D'un côté, les "frugaux" parmi lesquels figurent les dirigeants hollandais et danois. De l'autre, celui des "solidaires", emmené par Angela Merkel et Emmanuel Macron.

Et si le sommet s'est tenu ce week-end à Bruxelles, les protagonistes avaient pris langue bien avant. Le 9 juillet dernier, au Palais de l'Élysée, une discussion téléphonique tendue s'amorce dans le bureau du président de la République entre ce dernier et la Première ministre danoise Mette Frederiksen, l’une des plus réticentes au projet de relance. Lors de la discussion, le président Macron coupe le son du téléphone et fait part à ses conseillers d'une "petite agressivité" dans le ton de la cheffe du gouvernement danois. Cette dernière estime que 500 milliards d’euros de subventions, c'est beaucoup trop, et veut également avoir la main sur l’utilisation de cet argent.

"Je ne donnerai pas les deux !", avertit Emmanuel Macron. "J’entends ce que vous dites". Mette Frederiksen prend acte. Plus de deux semaines plus tôt, le 23 juin dernier, le chef de l'Etat s'était longuement entretenu avec le Premier ministre néerlandais Mark Rutte, à la tête du groupe des "frugaux". A la question : "Fait-il partie d’un des plus difficiles à convaincre ?" Le président Macron répond : "Non, parce que nous avons toujours su trouver une position commune. L’objectif de ces discussions est de faire converger nos positions pour trouver un terrain d’entente."