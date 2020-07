EXCLUSIF - 42% des Français font confiance au nouveau gouvernement Castex

Dans le détail, 1 Français sur 10 assure avoir "tout à fait confiance" dans le gouvernement, et plus de 3 sur 10 "plutôt confiance" (32%). Les résultats sont plus partagés du côté de la défiance dans le gouvernement, puisque 32% des répondants n'ont "plutôt pas confiance" et 26% "pas du tout confiance" en Jean Castex et les ministres.

Sans surprise, ce sont les sympathisants du président Emmanuel Macron qui sont les plus fidèles à l'exécutif. Près de 7 électeurs sur 10 d'Emmanuel Macron au premier tour de l'élection présidentielle de 2017 font confiance au gouvernement Castex (68%), devant les électeurs de Jean-Luc Mélenchon (35%), François Fillon (34%) et Benoit Hamon (33%). À peine 2 votants sur 10 de Marine Le Pen il y a trois ans font de leur côté confiance dans le nouveau gouvernement (21%).