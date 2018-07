EXCLUSIF - Alexandre Benalla au 20H de TF1 ce soir : découvrez un extrait de l'interview

"Je ne considère pas avoir commis d'actes répréhensibles par la loi, je considère juste avoir été confronté à des gens qui sont des casseurs, qui ne sont pas des gentils manifestants comme on a pu le dire, qui ont commis des actes délictueux sur des policiers", argue Alexandre Benalla. "Je n'ai jamais tapé, à aucun moment, si on est très honnête, si on regarde la vidéo. Il y a des gestes qui sont vigoureux, mais il n'y a aucun coup qui est porté par moi sur le manifestant".