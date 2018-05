Exécutif : quel place Edouard Philippe occupe-t-il précisément dans le dispositif d'Emmanuel Macron ?

Au-delà des conflits sociaux, cette semaine, qui s'annonce, met en lumière un fait politique très intéressant. Il concerne Edouard Philippe. Et pour cause, le président de la République a décidé d'envoyer au front son Premier ministre. En effet, le locataire de Matignon recevra lundi 7 mai tous les syndicats pour tenter de trouver une sortie de crise au conflit de la SNCF. Alors, quelle est la place précise d'Edouard Philippe dans le dispositif d'Emmanuel Macron ? Le décryptage en plateau de Christophe Jakubyszyn, notre éditorialiste politique.



