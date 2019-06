Extension de la PMA : ces ministres issus de la droite qui ont changé d’avis sur le sujet

En première ligne, Edouard Philippe. Chef du gouvernement, il est fréquemment interrogé sur le sujet. Que pense le Premier ministre de la procréation médicale assistée ? Jusqu’en 2013 il s’opposait "résolument" à cette initiative. Avec cinq autres députés de l’UMP (ex-LR), il s'était abstenu de voter pour l’ouverture au mariage pour les couples de même sexe. Car, comme le montre une tribune publiée dans le Huffington Post, il estimait que voter "oui" à cette loi serait "encourager le gouvernement à poursuivre" vers la PMA. "Nous ne voulons pas encourager le gouvernement sur cette voie", écrivaient ainsi noir sur blanc ces élus.





En 2019, c'est un tout autre discours que tient l'actuel Premier ministre. Le 16 mai, il justifiait sa prise de position : "J'assume parfaitement d'évoluer, comme d'ailleurs, me semble-t-il, la société française évolue sur ces sujets", explique-t-il sur France Info. Un mois plus tard, sur France 5, il réitère, se posant lui-même la question "que s’est-il passé depuis 2013 ?" "Il s’est passé que j’ai commencé à travailler sur ce projet de loi, que j’ai rencontré un certain nombre d’hommes et de femmes, et que j’ai cheminé." Dorénavant, il pense donc qu’il est "possible d’accorder ce droit sans enlever quoi que ce soit à quiconque et sans remettre en cause les équilibres fondamentaux sur lesquels reposent notre société".